Hardleerse Drachtster moet scooter inleveren bij politie

do 11 augustus 2022 14.44 uur

DRACHTEN - Een 20-jarige scooterrijder uit Drachten moet het voorlopig zonder scooter doen. Zijn scooter werd donderdagochtend door de politie in beslaggenomen nadat hij met hoge snelheid over de Meer in zijn woonplaats reed.

De jongeman is door agenten staande gehouden en na een speekseltest werd duidelijk dat hij positief testte op het gebruik van THC. De man is aangehouden en zijn scooter werd in beslag genomen. Dit konden de agenten doen omdat het niet de eerste keer was dat de man met de politie in aanraking kwam.

Bloedonderzoek moet later aantonen of de man daadwerkelijk onder invloed van wiet (of hash) gereden heeft.