Potloodventer actief in Drachten

wo 10 augustus 2022 16.47 uur

DRACHTEN - Er zou een potloodventer actief zijn in Drachten. Op Facebook wordt er door een getuige gewaarschuwd voor de man. Hij was dinsdag rond 15.00 uur actief nabij de VHS aan de Van Haersmasingel.

"Een man in de auto die zijn geslacht laat zien in volle glorie." zo wordt de potloodventer omschreven. De man is kaal en rijdt in een grijze auto. "Het maakt hem niks uit wie er voorbij komt, ik reed met 3 kinderen." aldus de meldster. Ze heeft melding gedaan bij de politie en het kenteken deels doorgegeven. De man sloeg op de vlucht toen ze omkeerde om naar hem toe te gaan.

De politie laat in een reactie weten dat er inderdaad een melding is gedaan. "Wij doen onderzoek naar deze melding en wat zich precies in de omgeving van de VHS / Van Haersmasingel heeft afgespeeld." Meer kan de politie er nog niet over kwijt.