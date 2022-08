Mogelijk blauwalg in Drachtstervaart

wo 10 augustus 2022 14.05 uur

DRACHTEN - Op het water van de Drachtstervaart aan het Moleneind in Drachten drijft sinds deze week een vies groen laagje. Het lijkt er op dat het om blauwalg gaat. Omdat er nog geen monsters genomen zijn, is dat nog niet uit te sluiten, maar gezien de omstandigheden is het wel aannemelijk.

De meeste algen zijn te vinden in de passantenhaven aan het Moleneind. Maar ook op het stuk vanaf de haven richting de brug van de Zuiderhogeweg. Het water richting het centrum lijkt vooralsnog vrij van algen.

Kans op klachten

Blauwalg is een bacterie die het erg goed doet in voedselrijk water bij hogere temperaturen. Sommige soorten blauwalg kunnen giftige stoffen afscheiden. Deze stoffen kunnen via de mond het lichaam binnenkomen en zorgen voor klachten. Dit kan dan gaan om bijvoorbeeld huidirritatie, hoofdpijn tot zelfs diarree en koorts.

'Nog geen klachten binnengekomen'

De gemeente Smallingerland laat weten dat er nog geen klachten over het water zijn binnengekomen. Aangezien er dus nog niet daadwerkelijk geconstateerd is dat er blauwalg in het water zit, zullen er ook (nog) geen borden worden geplaatst. Het advies van de gemeente: bel bij klachten met Wetterskip Fryslân.

Veilig zwemwater in de regio

De Drachtstervaart is door de provincie Fryslân niet aangewezen als officiële zwemlocatie. Daarom wordt hier de kwaliteit niet bijgehouden door het FUMO, het Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. De taak van het controleren van de kwaliteit van het water op plekken waar dan wel gezwommen wordt, ligt bij de gemeente zelf.

De FUMO adviseert om vooral te gaan zwemmen op de officiële zwemlocaties. Deze locaties en de kwaliteit daarvan zijn de vinden op zwemwater.nl

FOTONIEUWS