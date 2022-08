Ureterper brandweer wederom in actie voor buitenbrand

wo 10 augustus 2022 01.55 uur

URETERP - In de nacht van dinsdag op woensdag was het weer raak. De brandweer moest uitrukken voor een buitenbrand. Dit maal geen hooibalen, maar een bult takken die aan de Mersken bij Ureterp in brand stond.

Een automobilist die op de N381 reed zag de bult branden en waarschuwde de brandweer. Zij kwamen ter plaatse om de brand te blussen. Na de eerste tank is de chauffeur met een collega opnieuw water gaan halen, terwijl de andere brandweerlieden met een hark de smeulende resten uit elkaar trok.

Nadat er ook een tweede tank water overheen was gespoten pakten de Ureterper spuitgasten weer in en gingen terug naar de kazerne. De takkenbult is zo goed als zeker aangestoken.

