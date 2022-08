Eis: celstraf voor zorgverleenster die seks had met cliënt

di 09 augustus 2022 14.50 uur

LEEUWARDEN - Een celstraf van een jaar. Dat was de strafeis die een 41-jarige vrouw uit Opeinde tegen zich hoorde eisen op de rechtbank in Leeuwarden. Als zorgverlener zou de vrouw meerdere malen ontucht hebben gepleegd met een 25-jarige cliënt.

De ontucht vond plaats in de periode mei 2020 tot en met september 2020. Meestal in een zorginstelling van Talant in de gemeente Dantumadiel en soms bij haar thuis. De vrouw verklaarde dinsdag voor de meervoudige kamer dat er een wederzijdse verliefdheid was ontstaan tussen haar en de 25-jarige cliënt.

Politie-onderzoek

De politie was in 2020 een onderzoek gestart nadat er geluiden waren dat er iets speelde tussen de begeleidster en de bewoner. Ook nadat het uitkwam, hebben de twee nog contact gehouden. Talant ontsloeg de zorgverleenster op staande voet. De vrouw heeft later zelfs in Groningen twee sim-kaarten gekocht zodat ze wel contact konden blijven houden.

Kwetsbare bewoner

De 25-jarige bewoner is een kwetsbare jongen met licht verstandelijke beperking, autisme, ADHD, PDD NOS en een emotionele leeftijd van 7 jaar. Het slachtoffer liet aanvankelijk weten dat er niet zoveel aan de hand was maar later werd duidelijk dat er juist van alles aan de hand was.

Zwak moment

"Ik heb een foute keuze gemaakt", zo liet de vrouw dinsdag weten. Op verschillende manieren en plaatsen heeft zij meerdere keren seks met het slachtoffer gehad. Het was volgens haar gebeurd in een zwak moment.

Arm om haar heen

Volgens het slachtoffer zou de zorgverleenster rond 23.00 uur bij hem zijn gekomen en ze zei dat ze sip. Toen ze begon te huilen sloeg hij een arm om haar heen. "Dat is niet waar", zo gaf de vrouw op zitting aan. Ze was juist langsgekomen op uitnodiging van het slachtoffer. Er waren atlijd wel gesprekken maar dat gebeurde tijdens de dagelijkse momenten dat ze langskwam.

Stiekem

Het slachtoffer zou voor het eerst met de vrouw gezoend hebben op de plek waar het personeel samenkomt. Hij was daar toen stiekem heen gegaan. "Dit ging steeds verder. Ik denk dat we een week later met elkaar in bed lagen", zo verklaarde het slachtoffer bij de politie.

Volgens de vrouw ging het mis op het moment dat ze een steeds prettiger band met elkaar kregen in zijn woning. Op een zeker moment moesten ze beide lachen. "Hij trok zich naar me toe over zich heen op de bank. Ik heb nog gezegd dat dit niet kan". Ze realiseert zich achteraf dat ze dit had moeten melden bij de collega's. "Ik dacht zo dramatisch is het nu ook weer niet."

Uit de hand

Op een later moment is ze er wel in meegegaan en liep alles steeds verder uit de hand. Haar advocaat omschreef het als volgend: "We zijn allemaal wel eens verliefd geweest en dan doe je soms dingen die je achteraf niet had moeten doen."

Code

Volgens het slachtoffer zouden de twee een code hebben gehad om er niet over te praten. Dat verklaarde mogelijk ook dat hij aanvankelijk niet veel kwijt wilde. De vrouw sprak over een "wederzijdse verliefdheid". Ze stond daarbij niet sterk genoeg in haar schoenen om het te melden. De vrouw ontkende dat er een code was. Ze beaamde wel dat de twee er over gesproken hadden dat dit eigenlijk niet kan. Het slachtoffer omschreef het als: "Voor geen goud mag dit naar de wereld komen."

Schade

De ouders van het slachtoffer hebben een schadevergoeding van 20.000 euro aan materiële en immateriële schade ingediend. Ze moesten veel nieuwe spullen kopen omdat alles in de woning van het slachtoffer hem deden denken aan wat er was gebeurd. Hij kon er niet van slapen en heeft wekenlang thuisgewoond.

In de slachtofferverklaring liet de moeder duidelijk blijken dat de ontucht een enorme impact op haar zoon heeft gehad met nachtmerries en flashbacks. Het was een ernstige inbreuk op zijn zelfbeeld en vertrouwen. Het was voor de ouders moeilijk om hun zoon te plaatsen bij Talant en ze hoopten op een positieve ontwikkeling in een veilige omgeving. "En daar ging het helemaal mis...." De zorgverleenster wist met wie ze te maken had en het was bekend dat je niet met hem in de 'friend zone' moest gaan zitten. "Er is iets in hem kapot gegaan."

Eis

De officier van justitie zag dat de vrouw meerdere keren enorm uit de bocht is gevlogen. De officier hechtte veel meer waarde aan de verklaring van het slachtoffer waarin hij zei dat het initiatief uitging van haar. "Ze heeft meerdere keren gehad om er rustig over na te denken totdat het op een zeker moment uitkwam."

De officier eiste een celstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Ook werd een beroepsverbod geëist en een omgevingsverbod. De uitspraak volgt over twee weken.