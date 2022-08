Nog twee verdachten opgepakt voor dumpingen op A7

di 09 augustus 2022 11.27 uur

FRIESCHEPALEN - In het onderzoek naar de verschillende afvaldumpingen op de A7 zijn dinsdagochtend nog twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Gorredijk en een 19-jarige man uit Opende. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij afvaldumpingen op de A7, waarbij op verschillende locaties pallets, afval, asbest en hout op de snelweg werden gedumpt en in brand werd gestoken.

Net als de eerder aangehouden 32-jarige man uit de gemeente Westerkwartier worden ook de mannen uit Gorredijk en Opende verdacht van het blokkeren van de snelweg, brandstichting en overtreding van de Wet milieubeheer.

Er wordt door de politie onderzocht bij welke dumpingen de aangehouden verdachten precies zijn betrokken. Zij worden dinsdag verhoord en het onderzoek gaat door. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Daarnaast is de politie nog steeds op zoek naar getuigen en camerabeelden. Informatie of beelden delen met de politie kan via het online tipformulier of via de opsporingstiplijn: 0800-6070.