Onbekende saboteerde brandput tijdens bermbranden N381

ma 08 augustus 2022 16.36 uur

URETERP - Een brandput is zaterdag onbruikbaar gemaakt met behulp van gier. De sabotage vond plaats op de dag dat er meerdere bermbranden werden gesticht langs de N381.

De onklaar gemaakte brandput bleek de dichtstbijzijnde brandput te zijn. "Het is onacceptabel dat het werk van hulpdiensten op deze manier wordt belemmerd. De politie onderzoekt dan ook zowel dit incident als de bermbranden." zo laat de politie weten.

Volgestort met gier

De volgestorte brandput werd zaterdag rond 15.00 uur ontdekt. Er was wederom brand ontstaan en de brandweer had extra water nodig. Toen de brandweerlieden de dichtstbijzijnde brandput aan de Mersken wilden gebruiken voor waterwinning, zagen ze dat deze volgestort was met gier. De put was daarmee onbruikbaar gemaakt. Als de brandweer deze put toch gebruikt had, was de brandweerwagen zwaar beschadigd geraakt.

Geen gier in leidingwater

Gelukkig is het de brandweer desondanks gelukt om met beschikbare middelen de branden te blussen. Uit onderzoek is verder gebleken dat het gestorte gier niet in het leidingwater is terechtgekomen. De put is inmiddels schoongemaakt en weer in gebruik.

Onderzoek

De politie onderzoekt de bermbranden en de vernieling. De politie kan daarbij de hulp van eventuele getuigen goed gebruiken. Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving De Mersken ter hoogte van de N381? Of heeft u camerabeelden aan of in de omgeving van De Mersken, bijvoorbeeld een deurbelcamera? Dan komt de politie graag met u in contact.

