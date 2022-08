Burgumer fruitteler roept hulp in van zelfplukkers

ma 08 augustus 2022 15.53 uur

BURGUM - Bij fruitteler Sparkberry hebben ze de hulp ingeroepen aan zelfplukkers om de oogst nog te redden. Het is een moeilijk seizoen voor de Burgumer fruitteler. Ook de fruitsector kampt met problemen om voldoende personeel te vinden. Om een deel van de oogst te kunnen redden, is er een massale zelfplukactie opgezet in Burgum.

"We hebben een mooie zomer en de struiken hangen vol rijpe bessen, maar er is te weinig personeel om de velden leeg te plukken", aldus mede-eigenaar Henk Vonk.

Lage groothandel prijzen

De reden van het personeelstekort ligt volgens Vonk aan verschillende factoren: "Bij ons werken voornamelijk mensen uit Polen. De economie trekt daar aan en de brandstof is duur om hier te komen. De prijzen vanuit de groothandel zijn slecht en hierdoor kunnen we onze medewerkers alleen het minimumloon bieden. We willen ze graag meer loon bieden, maar die ruimte is er simpelweg niet".

Roeien met de riemen die je hebt

Het is niet altijd moeilijk geweest om aan personeel te komen. "Dit jaar is het tekort aan personeel echt voelbaar. Normaal gesproken plukken we met twaalf tot vijftien mensen en dit jaar met amper vijf mensen. We springen zelf bij en dat betekent dat we zo’n honderd uur in de week werken om het bedrijf draaiende te houden", aldus Vonk.

Zelfplukactie ter voorkoming van verspilling

Dit betekent dat er veel rijp fruit blijft hangen en dat doet zeer. Om een deel van de oogst niet verloren te laten gaan, heeft Vonk een massale zelfplukactie opgezet. “Mensen kunnen bij ons een emmer aanschaffen die ze voor een kleine prijs zelf kunnen vullen.” Vanaf maandag 8 augustus tot zaterdag 22 augustus kan men aan de Kloosterlaan 63a in Burgum terecht voor de zelfplukactie.