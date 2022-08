Automobilist verstopt zich voor politie in bosschages

ma 08 augustus 2022 09.15 uur

DAMWâLD - Een 30-jarige man uit Damwâld heeft het wel heel erg bont gemaakt tijdens de Sneekweek. De automobilist werd twee keer betrapt op het rijden onder invloed. Zijn rijbewijs werd bij de eerste keer al in beslag genomen. Met het rijverbod nog op de passagiersstoel werd de man wederom rijdend gezien.

'weg vragen naar de kermis'

De automobilist werd even voor 21.30 uur gezien door bikers van de politie op de Hendrikkade in Sneek. De agenten wisten dat de bestuurder onder invloed was. De man liep eerder op de avond door de stad en vroeg de agenten toen de weg naar de kermis. De man had op dat moment al het nodige aan alcohol gedronken.

Verstopt in bosschages

De man probeerde nu met de auto aan een staandehouding te ontkomen door weg te rijden. Hij kon enkele straten verder worden aangehouden toen hij zich in de bosschages probeerde te verstoppen. Na zijn aanhouding werd er op het politiebureau een ademanalyse uitgevoerd. De uitslag van 855 ug/l betekende dat het rijbewijs werd ingevorderd. Met een proces-verbaal en een rijverbod kon de Dantumadielster het bureau na verhoor weer verlaten.

Rijverbod lag nog op de passagiersstoel

De betreffende automobilist die een tijdje geleden nog op het politiebureau zat, werd werderom al rijdend gezien. Dit keer op de A32 bij Wirdum. De man was opnieuw gaan rijden. Het rijverbod lag nog naast hem op de passagiersstoel. Er bleek ook een gebruikershoeveelheid drugs in de auto te liggen en er volgde een speekseltest. Uit de test bleek dat de man mogelijk ook onder invloed van drugs verkeerde, waarna hij opnieuw door de agenten werd meegenomen.

Drugs in beslag genomen

Er werd door een arts bloed afgenomen en er is proces-verbaal opgemaakt voor het rijden tijdens een rijontzegging. Naar gelang de uitslag van het bloedonderzoek, komt daar later het rijden onder invloed nog een keer bij. De kleine hoeveelheid drugs en de auto van de man werden in beslag genomen.