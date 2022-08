Bewoners lichtgewond bij flatbrand in Drachten

zo 07 augustus 2022 20.25 uur

DRACHTEN - Bij een flatbrand aan de Oud Ambacht in Drachten zijn zondagavond de bewoners lichtgewond geraakt. Ze werden na het uitbreken van de brand opgevangen in een nabijgelegen woning. Een ambulance kwam om 20.32 uur voor ze ter plaatse. Ze hebben volgens de brandweer rook ingeademd. Er hoefde uiteindelijk niemand mee naar het ziekenhuis.

De brandweer werd om 20.14 uur opgeroepen voor de brand in de portiekwoning. De politie heeft inmiddels de nabijgelegen woningen uit voorzorg ontruimd. Met een binnenaanval wisten de brandweerlieden de brand snel te blussen. Een vergeten pannetje op het vuur zou de oorzaak van de brand zijn geweest.

In de woning waren meerdere katten en kittens aanwezig. De meeste hebben de brand overleefd. De dierenambulance kwam in elk geval wel ter plaatse. Salvage is ingeschakeld om met de bewoners de schade af te handelen. Door de brand is er rook- en waterschade ontstaan.

