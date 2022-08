Jongetje dumpt poesje in put en fietst weg

zo 07 augustus 2022 17.41 uur

DRACHTEN - Een jongetje van ongeveer 12 jaar heeft zondagmiddag een poes in een put gedumpt in een speeltuintje aan de Petten in Drachten. Andere kinderen hadden dat gezien en de dader is daarna op de fiets vertrokken.

Het jongetje zat eerder al te jagen op het jonge poesje. Hij rende er achter aan en wist hem op een zeker moment te vangen. Andere kinderen zagen dat hij de kat in de put gooide. De kinderen alarmeerden het baasje.

Er werd gelijk een zoekactie op touw gezet maar de poes werd niet meer gezien in de put. Mogelijk is hij via een zijbuis verder gekropen. Uiteindelijk werd het kleine poesje toch gevonden in de betreffende put. Hij was helemaal vies en nat.

De politie is met meerdere auto's ter plaatse gekomen om te zoeken naar de jonge dader. Hij is vooralsnog niet aangetroffen. Volgens de kinderen had hij zwart krullend haar, een rood t-shirt met tijgerplaatje en droeg hij een zwarte joggingbroek. Hij fietste op een rode mountainbike.

Sietske de Wit, het baasje van poes Boefie, laat weten dat ze zeker aangifte bij de politie gaat doen. "Ik ga nu eerst naar de dierenarts om Boefie te laten onderzoeken". De politie laat weten dat zij graag in contact komt met de jongen die dit op zijn geweten heeft.