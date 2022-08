Amelanders trokken drenkeling met zelfgemaakt touw uit zee

zo 07 augustus 2022 17.35 uur

BUREN - De eilander broers Willem en Pieter de Jong (23 en 24) en hun 13-jarige neefje Jowan Douma hebben zondag een zwemmer uit de noordzee gered met een aan elkaar geknoopt touw. De drenkeling werd na hun reddingsactie per traumahelikopter overgevlogen naar het UMCG in Groningen.

De twee broers waren die middag met de trekker en wagen naar het strand bij paal 21.600 gereden om wadlopers op te halen. Willem zag opeens een man komen aanrennen. "De man schreeuwde om hulp omdat een zwemmer met zijn zoon en dochter in het water werden meegetrokken. De zoon en dochter waren er al uit maar de man was niet meer te vinden...."

Geen hulpdiensten

Zonder dat ze het zelf wisten, stonden ze er op dat moment helemaal alleen voor. Op het strand bij Nes waren op dat moment namelijk alle hulpdiensten bezig om een Duitse zwemmer uit zee te redden. Er kwam tijdens hun reddingsactie alleen een politieauto ter plaatse. Willem weet nog wat hij toen dacht: "Daar hebben we niks aan...." Uiteraard had hij 112 gebeld maar hij gehoopt op de strandwacht.

Man zwaaide

Terwijl Pieter en Jowan op zoek gingen naar iets drijvends, reed Willem zijn trekker naar het strand op zoek naar het slachtoffer. In de tussentijd waren ook de wadloopgids en wadlopers ter plaatse gekomen om te helpen. Willem ging op het dak van de trekker staan en wist de drenkelijk te lokaliseren. "Daar is ie!" riep hij. "Zo'n 100 meter het water in...." De drenkeling zwaaide op dat moment naar hem.

Touwen knopen

Eén van de groep kreeg vervolgens een touw en luchtzak om zich heen waarna hij het water in is gegaan in de richting van de drenkeling. De rest begon in het water met het knopen van touwen en sleepkabels, alles wat ze maar konden vinden. Met vijf man werd in de zee geknoopt en geknoopt totdat de drenkeling was bereikt. Daarna was het een kwestie van trekken om de drenkeling op het droge te krijgen.

Traumaheli

De traumahelikopter kwam na de redding aanvliegen vanaf Nes. Willem was op dat moment nog verbaasd waarom deze daar vandaan kwam maar hij hoorde later dat alle hulpdiensten daar ook bezig waren met een reddingsactie. Het zit hem alleen nog dwars waarom er niet één strandwachtauto was gekomen. "De drenkeling was er dan binnen enkele minuten uit geweest...."

Triatleten

De reddingsactie was ook mogelijk dankzij de vroege komst van de wadlopers. Degids liet later aan de broers weten dat hij deze keer extra vroeg arriveerde op het strand. Hij had deze keer triatleten mee waardoor ze een half uur eerder aankwamen dan normaal.

Ondanks een succesvolle redding besloten de broers dat ze beter uitgerust moeten zijn voor een volgende keer. Inmiddels hebben ze reddingslijnen en een boei bij zich, mocht het weer gebeuren.... "We zijn de hele zomer op het strand..."