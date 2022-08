Drenkeling overleden na reddingsactie op strand van Ameland

zo 07 augustus 2022 14.45 uur

NES (AMELAND) - Een man is zondagmiddag overleden op het strand bij Nes Ameland, nadat deze vermoedelijk onwel is geworden. De hulpdiensten kwamen massaal in actie.

Naast de lifeguards kwamen de reddingboot Maria Hofker, de ambulancehelikopter en de traumahelikopter ter plaatse. Ook een helikopter van de Kustwacht was invliegend maar deze is later gecanceld. Ondanks alle inspanningen van de hulpverleners kwam de hulp voor het slachtoffer te laat.

Gelijktijdig was er nog een drenkeling iets oostelijker op het strand, bij het Oerd. Deze persoon is door Amelanders uit het water gehaald en met de traumahelikopter naar het UMCG in Groningen vervoerd.

FOTONIEUWS