Boerenprotest: meerdere branden langs de N381

za 06 augustus 2022 02.34 uur

URETERP - Vrijdagnacht was het weer raak. De brandweer van Ureterp moest wederom naar de N381 om boerenprotest brandjes te blussen. In de richting van Donkerbroek werden rond 01.30 uur meerdere branden gesticht. In totaal ging het om vijf branden over de lengte van een paar honderd meter. De brandjes bestonden voornamelijk uit gedroogd gras en vermoedelijk autobanden.

De brandweer heeft eerst de vlammen gedoofd van de grotere branden en zijn vervolgens doorgereden naar de kleinere. Ze kregen hierbij hulp van een omstander die de vlammen te lijf was gegaan met een brandblusser. De politie is ook ter plaatse geweest. Op de A7 bij Marum werd ook brand gesticht.

