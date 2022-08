Boeren spookrijden op snelweg A7 tussen Heerenveen en Drachten

za 06 augustus 2022 00.03 uur

TJALLEBERD - Een groep boeren op trekkers reed vrijdagavond tussen Tjalleberd en Tijnje spookrijdend over de A7. Ze waren aanvankelijk de snelweg opgereden in de richting van Heerenveen en blokkeerden het verkeer.

De politie zette meer dan tien eenheden in om de boeren met de tractoren in te sluiten. Dat gebeurde bij Tjalleberd onder de rook van Heerenveen. Op datzelfde moment werd de A7 bij Tijnje door de politie afgesloten (richting Heerenveen). De blokkade van de politie was effectief maar de boeren lieten zich niet eenvoudig pakken.

Politie voorbij gereden

Bij het zien van de politie-blokkade zijn de trekkers omgekeerd en zijn ze spookrijdend de andere kant op gegaan. Daar troffen ze echter nog een politieblokkade aan. De trekkers zouden hier via de berm omheen zijn gereden. "Ze hebben echt een zeer gevaarlijke situatie gecreëerd", stelt een politiewoordvoerder.

Het is niet bekend of er bekeuringen zijn uitgedeeld of dat er personen zijn aangehouden.