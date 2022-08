Een auto voor ieder budget bij Autocentrum Huizinga

vr 05 augustus 2022 10.00 uur

DRACHTEN - Sinds halverwege juni is Drachten een autobedrijf rijker; Autocentrum Huizinga. Gevestigd aan Het Blauwgras biedt dit kersverse adres voor tweedehandsauto’s een auto voor ieder budget. Een vertrouwd adres zonder poespas, zo betaal je bijvoorbeeld geen afleverkosten en is een vloeistoffencheck gewoon bij de prijs inbegrepen!

Liefde voor auto’s

Al op jonge leeftijd kwamen de broers Maurice en Melvin Huizinga erachter dat ze beide een grote gezamenlijke liefde hadden: auto’s! Het plezier dat zij beleefd hebben aan de verschillende auto’s die zij hebben gehad willen zij nu doorgeven aan hun klanten bij het verkopen van auto’s. Wel het plezier van een nieuwe (gebruikte) auto, maar niet al het geregel en gedoe eromheen.

Complete aflevering

Iedere auto wordt standaard geleverd zonder afleverkosten. Daarnaast is ieder voertuig voorzien van minimaal twee maand of soms zelfs een nieuwe APK-keurig. Een gratis vloeistoffen- en bandenspanning check is ook bij de prijs inbegrepen. En natuurlijk is ook de tenaamstelling gratis. Hier bovenop zijn er verschillende afleverpakketten beschikbaar met bijvoorbeeld een grote beurt of tot zelfs zes maanden garantie!

Snel wisselend aanbod

Door de scherpe prijzen wisselt het aanbod van Autocentrum Huizinga snel, maar er zijn altijd tussen de 20 en 30 auto’s op voorraad in iedere prijsklasse. Of het nou gaat om een kleine auto voor een beginnend bestuurder of een auto waar alle denkbare opties op zitten, er is voor elk wat wils. Voor het actuele aanbod van occasions kan telefonisch contact worden opgenomen via 06-23265966. Of door middel van een e-mail naar info@autocentrumhuizinga.nl

Inruil en financiering mogelijk

Bij Autocentrum Huizinga is het ook mogelijk om een auto in te ruilen. Voor een prijsindicatie vooraf kan via WhatsApp foto’s en informatie over de auto verstuurd worden naar 06-23265966. Ook bieden zij financieringsmogelijkheden, ook hiervoor kan contact worden opgenomen met Autocentrum Huizinga.

Openingstijden en adres

In de showroom en op het terrein aan Het Blauwgras 2a in Drachten zijn alle speciaal geselecteerde occasions te vinden. Autocentrum Huizinga is geopend op afspraak. Een afspraak kan worden gemaakt door te bellen met 06-23265966.

Autocentrum Huizinga

Het Blauwgras 2a

9203 HM Drachten

Tel: 06-23265966

info@autocentrumhuizinga.nl

www.autocentrumhuizinga.nl

RDW erkend en aangesloten bij de NAP (Nationale Auto Pas).