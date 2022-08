AH gooit alle gekoelde versproducten weg na storing

do 04 augustus 2022 13.35 uur

DRACHTEN - Het winkelpersoneel van Albert Heijn aan het Kyriat Onoplein in Drachten heeft donderdagochtend alle gekoelde versproducten weg moeten gooien. Door een storing had de koeling de hele nacht niet gewerkt.

Bij het openen van de supermarkt werd het probleem ontdekt en de winkel werd enkele uren gesloten voor de klanten. Er werd besloten dat alle gekoelde versproducten weggegooid moesten worden. Ze zijn allemaal uit de koeling gehaald en weggegooid in twee containers.

Lege schappen

Momenteel staan alle koelingen leeg waardoor de supermarkt geen versproducten kan aanbieden. Uiteraard wordt de voorraad zo spoedig mogelijk aangevuld maar dat kan wel enkele dagen duren (voordat alles weer voorradig is).

Geen commentaar

Een lekkage in het gas-systeem van de koelinstallaties zou de oorzaak zijn geweest van de storing. De lokale supermarkt-manager wilde aan WâldNet geen commentaar geven over de ontstane situatie in zijn supermarkt. De woordvoering zou lopen via het hoofdkantoor.

