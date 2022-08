Crisisnoodopvang van COA komt in Fries Congrescentrum

do 04 augustus 2022 13.13 uur

DRACHTEN - Het Fries Congrescentrum in Drachten wordt vanaf 15 augustus een crisisnoodopvang voor asielzoekers uit Ter Apel. Dit heeft het college van B&W van Smallingerland op verzoek van de Veiligheidsregio Fryslân besloten. De locatie biedt plaats aan maximaal 225 personen.

Het kabinet heeft de situatie rond de asielopvang op vrijdag 17 juni als landelijke crisis bestempeld. Vanuit de Rijksoverheid zijn de veiligheidsregio's gevraagd crisisnoodopvangplekken te realiseren.

Omwonenden ingelicht

Deze week zijn ruim 2900 brieven verspreid onder de omwonenden van het Fries Congrescentrum in Drachten, zo laat de gemeente weten. In de brief worden omwonenden van het Fries Congrescentrum ingelicht over de voorlopig nieuwe bestemming van het centrum.

Acute noodsituatie

"In Ter Apel is sprake van een acute noodsituatie, waardoor met spoed tijdelijke opvang nodig is. Wij vinden dat we als gemeente de verantwoordelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan deze humanitaire crisis.", aldus burgemeester Jan Rijpstra. "Ik verwacht van het Rijk dat er dit jaar een structurele oplossing is gevonden voor de grote problemen van opvang in Ter Apel."

"Daarnaast ben ik van mening dat er meer inspanning geleverd moet worden om asielzoekers -met name veiligelanders- die geen verblijfsvergunning krijgen, terug te sturen naar het land van herkomst."

Hoekstrahal in Heerenveen

De afgelopen maanden stelde de gemeente Heerenveen de Hoekstrahal in Heerenveen beschikbaar. De gemeente en Veiligheidsregio Fryslân kwamen overeen dat er tot 15 augustus van de Hoekstrahal gebruik kon worden gemaakt. Met ingang van het nieuwe schooljaar is deze hal weer beschikbaar voor de verenigingen en scholen.

Wanneer het COA gebruik gaat maken van het Fries Congrescentrum is op dit moment niet bekend.