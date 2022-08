Brandende hooibaal geblust langs N381

do 04 augustus 2022 00.09 uur

URETERP - De brandweer van Ureterp werd woensdag net voor middernacht opgeroepen voor een buitenbrand langs de N381 bij Ureterp. Het betrof een brandende hooibaal die vermoedelijk in brand is gestoken.

Met een straal water en een hooivork was het brandje snel geblust. Het is niet voor het eerst dat de brandweerlieden van Ureterp in actie moeten komen. Vanwege boerenprotest acties werden afgelopen week meerdere hooibalen in brand gestoken in deze omgeving.