Man (28) raast met meer dan 200 km/u over Wâldwei

di 02 augustus 2022 11.15 uur

GARYP - Een nachtelijke snelle rit over de Wâldwei tussen Leeuwarden en Drachten komt een 28-jarige automobilist duur te staan. De man uit Drachten racete omstreeks 23.30 uur met 201 km/u over de N31 bij Garyp. Zijn snelheid werd op dat moment gelaserd door de politie.

De snelle automobilist is door de politie staande gehouden en 'na de wettelijke correctie' bleef er een snelheid van 195 km/u over. Dat is 95 km/u te hard. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en er is door de politie proces-verbaal opgemaakt. Het was voor de Drachtster niet de eerste keer, zijn rijbewijs was al eens eerder ingevorderd vanwege zijn snelle rijgedrag. De man zal zich de komende maanden moeten verplaatsen zonder het roze kaartje.

Zweed die te snel reed

De politie houdt vaker snelheidscontrole op de Wâldwei. Zaterdagochtend werd ook een 36-jarige automobilist uit Zweden van de weg gehaald. Hij reed met 160 km/u over de autoweg. Ook zijn rijbewijs werd ingevorderd.

