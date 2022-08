Drachtster zoekt twee jongens in witte Renault met asociaal rijgedrag

ma 01 augustus 2022 23.00 uur

DRACHTEN - Nog even snel om boodschappen? Dat liep voor een automobilist uit Drachten niet goed af. Hij wilde maandagavond rond 19.30 uur links afslaan richting De Marke toen hij plotseling van achteren werd ingehaald door vermoedelijk twee jongens in een witte Renault. Bij de inhaalactie werd de auto van de Drachtster geraakt. Het voertuig ging er na de aanrijding met hoge snelheid vandoor in de richting van De Kaden.

Asociaal rijgedrag

De automobilist heeft nog geprobeerd om de jongens bij te houden, maar de snelheden liepen te hoog op. "Ze moeten met minimaal 80 km/u langs het kruispunt en twee keer een zebrapad bij De Kaden zijn gereden", zo laat de Drachtster deze site weten. "De jonge heren gingen linksaf richting de Oosterstraat. Daarna ben ik ze uit het oog verloren". Een getuige laat weten dat de auto eerder al bijna een frontale botsing had veroorzaakt bij een eerdere actie.

Wieldop stille getuige

De politie is ter plaatse geweest en heeft het verhaal van de Drachtster en een getuige genoteerd. De eigenaar is nog van plan om aangifte te doen. Zijn auto raakte door de aanrijding linksvoor beschadigd. Het doorgereden voertuig heeft rechtsachter schade en heeft een wieldop verloren. Mochten er getuigen zijn die het voertuig hebben zien rijden of meer weten? Die kunnen contact opnemen met deze site of de politie via 0900-8844.

