Twee Zuid-Amerikaanse krokodillen in Drachten

ma 01 augustus 2022 18.50 uur

DRACHTEN - In Drachten zijn maandagochtend twee krokodillen gesignaleerd. Het gaat om een mannetje en een vrouwtje, beide ongeveer een meter lang. Maar geen paniek, de dieren zijn namelijk naar kinderboerderij De Naturij verhuisd!

Zuid-Amerika

Het stelletje behoort tot de soort Cuviers gladvoorhoofdkaaiman zo liet De Naturij weten. Het soort komt van oorsprong voor in Zuid-Amerika, maar dit duo is in gevangenschap geboren en is via een opvang in Drachten terecht gekomen.

Kunnen wel 40 jaar worden

Op dit moment zijn de kaaimannen één meter lang, maar ze groeien nog door tot maximaal 1,6 meter. De beide beesten zijn op dit moment acht jaar oud. Een Cuviers gladvoorhoofdkaaiman kan wel 40 jaar oud worden. Dus de bezoekers van De Naturij in Drachten kunnen hopelijk nog lang van de dieren genieten.

