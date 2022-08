Mannen in witte pakken gestart met opruimen troep op A7

zo 31 juli 2022 13.20 uur

FRIESCHEPALEN - Mannen in witte pakken zijn zondag in de stromende regen gestart met het opruimen van de op- en afritten van de A7 bij Frieschepalen. Een bedrijf, gespecialiseerd in asbest, onderzoekt of de gedumpte troep gevaarlijke onderdelen bevat. Rijkswaterstaat laat weten dat er zondag asbest is aangetroffen.

Met gele linten werden zondag bepaalde gedeeltes van een afvalbult afgezet. Nadat het asbest is verwijderd, kan de andere troep definitief worden opgeruimd. Rijkswaterstaat is samen met de politie aanwezig tijdens het werk.

Eerst noordzijde

Er is gestart met het opruimen van de noordelijke zijde. Alle troep en modder wordt met een grijper in een vrachtwagen geladen en daarna afgevoerd. Daarna zal men verder gaan met de zuidelijke kant. Ook op deze afrit ligt vermoedelijk asbest of andere troep dat gespecialiseerd opgeruimd moet worden.

Schoonvegen

Na het opruimen zal de weg schoongeveegd worden en daarna kan de snelweg weer geopend worden voor het verkeer. Naar verwachting is dat zondag in de loop van de middag. De troep werd woensdagnacht gedumpt op de opritten bij Frieschepalen als een (vermoedelijk) onderdeel van de boerenprotesten.

