Boeren steken bult takken in brand langs A7

za 30 juli 2022 23.53 uur

FRIESCHEPALEN - Langs de A7 bij Frieschepalen is zaterdagavond een bult met takken in brand gezet. De vuurzee was goed te zien voor de automobilisten die over de A7 reden. Een vlag laat zien dat het een boerenprotest betreft.

De brandweer is met meerdere auto’s ter plaatse gekomen om het vuur te doven.

FOTONIEUWS