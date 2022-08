Status Quo speelt voor uitverkocht Veenhoopfestival

za 30 juli 2022 13.36 uur

DE VEENHOOP - Na twee jaar geen Veenhoopfestival barstte vrijdagavond het festival in alle hevigheid weer los. En niet met de minsten op het podium. Niemand minder dan Status Quo speelde voor een uitverkochte tent. De reeds 55 jaar bestaande band stond 30 jaar geleden ook al eens op het festival.

Bekende hits al Down Down, Rockin all over the world en Whatever you want passeerden de revue. Een aantal bandleden die reeds de 70 lang gepasseerd zijn speelden anderhalf uur vol energie.

Zaterdagavond spelen Miss Montreal en Direct op het festival. Op de populaire en uitverkochte zondagmiddag spelen o.a. De Hûnekop en de Dirty Daddies. Het feestweekend wordt maandagavond afgesloten met een Iers thema met Dublin Legends en Scrum.

