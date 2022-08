Natuurbrand bij Wijnjewoude geblust door brandweer

vr 29 juli 2022 10.30 uur

WIJNJEWOUDE - De brandweer moest vrijdagochtend uitrukken voor een brand langs de Nije Heawei in Wijnjewoude. De brand was ontdekt door de politie die daarop even voor 10.00 uur de brandweer alarmeerde.

Naast de brandweer kwam ook Staatsbosbeheer ter plaatse. De brand was in de berm en boomwal over enkele tientallen meters. De brandweer heeft de brand geblust.

Op verzoek van Staatsbosbeheer hield de politie een extra oogje in het zeil. In een weiland stonden hier 35 balen maar deze zijn plotseling verdwenen.

