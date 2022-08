Wederom boerenprotest brandjes in Ureterp en Beetsterzwaag

vr 29 juli 2022 01.29 uur

URETERP - Na een drukke woensdagavond- en nacht was het in de nacht van donderdag op vrijdag weer raak. De brandweerlieden van Ureterp en Beetsterzwaag werden ruw verstoord in hun slaap. Wederom moesten ze in actie komen voor twee boerenprotest brandjes.

In Ureterp was rond 23.55 uur brand ontstaan in een bosperceel aan de Leidyk. Hier stond voornamelijk hout in brand. De brandweer heeft het brandje geblust. De brandweerlieden van Ureterp lieten deze site weten dat zij sinds woensdagavond al tientallen brandjes hebben geblust in de omgeving. In Wijnjewoude stond woensdagnacht een stapel hooibalen in brand. De brandweer is zo’n zes uren bezig geweest om deze brand onder controle te krijgen.

Op de parkeerplaats van de Poostweg in Beetsterzwaag waren hooibalen gedumpt. De brandweerlieden werden net na middernacht opgeroepen om het brandje te blussen. Vervolgens werd het hooi aan de kant geschoven zodat het overige verkeer er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

