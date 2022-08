OM gaat samen met politie strafbare boeren vervolgen

do 28 juli 2022 17.27 uur

DRACHTEN - Boeren die voor gevaarlijke situaties hebben gezorgd op de snelwegen kunnen rekenen op vervolging. Na de politie heeft nu ook op Openbaar Ministerie duidelijk gemaakt dat de maat vol is.

Het OM zet zich er met de politie voor in om mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten op te sporen en te vervolgen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar de verwachting van het OM is dat dit op termijn wel gebeurt.

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, laat weten: "Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Het recht om te demonstreren is onderdeel van onze rechtsstaat. Maar het dumpen van mest en asbest en in brand steken van hooibalen op (snel)wegen is van een andere orde dan demonstreren en leidt tot ernstige verkeersonveiligheid en is strafbaar. Dit is gevaarlijk voor weggebruikers en heeft al tot ongevallen geleid. Stop hiermee! Dat nu ook mensen, die werken aan de veiligheid op de weg, bedreigd worden is ver over de schreef."

Het OM ziet de strafbare gedragingen als ernstig en ondermijnend. Het gaat om ernstige misdrijven zoals bijvoorbeeld brandstichting, waar forse gevangenisstraffen op staan.

"En ik blijf het keer op keer herhalen, mensen die een publieke taak uitoefenen zoals politici, agenten, burgemeesters en hulpverleners, maar zeker ook journalisten moeten hun werk veilig kunnen doen. Het is onacceptabel dat zij keer op keer in hun werk - juist ten dienste van de samenleving - te maken krijgen met geweld en tot kop van jut worden gemaakt. We leven in een samenleving waar dit grensoverschrijdende gedrag niet thuis hoort. Mensen die van deze ernstige misdrijven verdacht worden komen er niet mee weg. Word je verdacht van een strafbaar feit tegen iemand die een publieke taak uitoefent, dan kun je bij voldoende bewijs een dubbele strafeis tegemoet zien."