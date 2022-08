Politie start onderzoek naar dumpingen op A7

do 28 juli 2022 16.36 uur

FRIESCHEPALEN - De politie is een onderzoek gestart naar de dumpingen op de snelweg A7 bij Frieschepalen. Bij de dumpingen zouden vrachtwagenchauffeurs geholpen hebben door langzaam te rijden en verkeer te blokkeren.

De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk zijn voor het dumpen van het afval op de snelweg en ook de A32. De dumpingen (en branden) hebben verschillende plaatsen tot zeer gevaarlijke situaties geleid. Op een oprit van de A32 bij Meppel is een automobilist op een dumping gereden. Ook op de A7 ter hoogte van Midwolde en de A7 ter hoogte van afslag Frieschepalen zijn er ongevallen ontstaan door afvaldumpingen.

"Het dumpen van afval op snelwegen kan zeer gevaarlijke situaties opleveren. Personen die afval dumpen nemen bewust het risico dat weggebruikers mogelijk levensgevaarlijk gewond raken. Dat heeft verregaande consequenties." zo laat de politie weten.

Ongevallen

Het ongeval op de A32 bij Meppel gebeurde woensdagochtend. Een auto raakte total loss nadat deze op een stapel hooibalen met daarin puin reed. Op de A7 ter hoogte van Midwolde kon een bestuurder van een personenauto vannacht een dumping van onder meer autobanden niet meer ontwijken. Bij Frieschepalen kwam ook een voertuig in aanrijding met gedumpt afval. De schade aan de voertuigen is aanzienlijk. De bestuurders bleven in alle gevallen gelukkig ongedeerd.

Politieonderzoek

De politie onderzoekt wie het afval heeft gedumpt en wie daarbij heeft geholpen. Er zijn aanwijzingen dat bestuurders van vrachtwagens het dumpen van afval op de A7 mogelijk hebben gemaakt door tijdelijk langzaam te rijden en de snelweg te blokkeren voor achteropkomend verkeer.

De politie onderzoekt de dumpingen op sporen die mogelijk kunnen wijzen op waar het afval vandaan komt. Er worden kentekens genoteerd en er is met verschillende getuigen gesproken. Ook Forensisch Opsporing Verkeer (FOV) doet onderzoek. Rondom het ongeval in Midwolde is dat onderzoek gaande.

