Dierenambulance bestolen van gedoneerde lege flessen

wo 27 juli 2022 07.00 uur

DRACHTEN - Dierenambulance Zuid Oost Friesland is onlangs twee keer bestolen van gedoneerde lege flessen. Voor het pand staat een container waar mensen lege flessen in kunnen deponeren. Jeugdigen vonden het nodig om deze container tot twee keer toe (bijna) leeg te halen en met het statiegeld er vandoor te gaan.

Bestolen tijdens rit

De container werd meegenomen naar de achterkant van het pand. Hier werd de kar vervolgens leeggehaald door vermoedelijk vier jeugdigen. Vervolgens werden de lege flessen vervoerd in een winkelkar. De totale buit? Zo'n 30 á 50 euro aan statiegeld. De tweede keer werden de vrijwilligers bestolen tijdens een rit.

Container aan ketting

De container werd naar binnen gehaald als er niemand van de dierenambulance aanwezig was, maar er is nu een oplossing. "We hebben nu de container met kettingen vast gemaakt aan een paal die vast in de grond zit. Jammer dat dit moet, maar we zijn erg blij met uw steun door middel van de lege flessen", zo schrijft de dierenambulance. "We hopen dat u natuurlijk uw lege flessen weer als van ouds in de container deponeert".