Jongen beroofd in Kollumerzwaag

ma 25 juli 2022 20.41 uur

KOLLUMERZWAAG - Een jongen is maandagavond beroofd bij het parkeerterrein van de sporthal en de Friese Boys aan de Beukerstrjitte in Kollumerzwaag. De jongen was op een Tomos brommer en werd op een zeker moment beroofd. Ze zouden afgesproken hebben voor de koop van vermoedelijk e-sigaretten.

Een drietal jongens met een buitenlands uiterlijk was hierbij betrokken. Het slachtoffer wist na de beroving nog een deuk in de VW Polo te schoppen. Hij werd daarna door de jongens aangevallen. Een omstander liet dat niet gebeuren en greep in. De jongens sloegen daarna in de auto op de vlucht.

De politie werd om 19.55 uur gealarmeerd voor de beroving en is met spoed ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is enige tijd opgevangen door een ter plaatse gekomen ambulance. Op verschillende plekken werd ook nog gepost om de vluchtende mannen te vinden.

Er werd om 20.25 uur ook een Burgernet actie op touw gezet om mensen te vragen om uit te kijken naar de daders. Mogelijk is het kenteken van hun zwarte VW Polo voorzien van J85?.

De politie wist in de loop van de avond een verdachte (en de VW Polo) aan te houden. Meer informatie volgt dinsdag.

