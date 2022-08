Drachtster (23) betrapt tijdens inbraak in bestelbus

ma 25 juli 2022 15.35 uur

DRACHTEN - Een 23-jarige man uit Drachten is in de nacht van zondag op maandag betrapt terwijl hij aan het inbreken was in een bestelbus op de Leidijk in Drachten. De man vluchtte direct weg in de richting van de Leerweg. Op het Ureterpvallaat wist de politie de Drachtster rond 05.20 uur aan te houden.

De man had een behoorlijk aantal aan gestolen goederen in zijn bezit die afkomstig waren uit meerdere voertuigen. Van een personenauto werd een ruit ingeslagen met een steen. Ook een caravan werd opengebroken via het zijraam. De eigenaren hebben aangifte gedaan bij de politie.

Van de meeste spullen weet de politie inmiddels wie de eigenaren zijn. De politie is nog wel op zoek naar de eigenaar van een vijftal aanstekers en een sleutelbos. Herkent u uw eigendom? Dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.