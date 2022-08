3D-projectie op Nijewei in Boonbergum geplaatst

ma 25 juli 2022 12.52 uur

BOORNBERGUM - De 3D-projectie op de Nijewei in Boornbergum is inmiddels geplaatst. Vanwege slecht weer was het al een paar keer uitgesteld, maar afgelopen weekend was het dan zover. De projectie, waarop een ballon met twee overstekende kinderen staat afgebeeld, moet bijdragen aan de verkeersveiligheid in het dorp.

Feilich op 'e Dyk

De projecties zijn onderdeel van het project Feilich op 'e Dyk, dat startte in 2017. Gemeente Smallingerland vroeg bij dit project hulp aan de bewoners van twee dorpen, waaronder Boornbergum. Samen met bewoners, jong en oud, zijn creatieve ideeën bedacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Projecties op twee plaatsen

Eén van de ideeën die hieruit kwamen was het plaatsen van een 3D-projectie op straat. Op de Nijewei zijn op twee plekken een afbeelding gemaakt.