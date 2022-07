Massale inzet hulpdiensten voor onwel geworden wielrenner

zo 24 juli 2022 10.22 uur

SUWâLD - Een wielrenner raakte zondagochtend onwel op de Symen Halbeswei bij Suwâld. Hij reed in een groepje racefietsers over de weg en werd plotseling onwel. Hij eindigde even later in de sloot.

Twee ambulances, de politie, de brandweer en traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is ter plaatse gereanimeerd door het ambulancepersoneel en hulp van de politie. De arts van het Mobiel Medisch Team kwam later met de helikopter ter plaatse.

Na de behandeling ter plaatse is het slachtoffer met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

