Appartementencomplex in Kollum ontruimd na brand

zo 24 juli 2022 05.29 uur

KOLLUM - Een appartementencomplex aan De Anjen in Kollum werd zaterdagnacht ontruimd nadat er brand was ontstaan in de berging. Een bewoner werd wakker van een rookmelder en ging op onderzoek uit. Hij zag vervolgens rook in de berging en heeft 112 gebeld.

De brandweer van Kollum en Buitenpost werden omstreeks 03:23 uur opgeroepen voor de brand. In de berging stonden meerdere spullen in de brand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De brandweer had de brand snel geblust. De rook van de brand trok vervolgens door het hele gebouw. Door de politie en de brandweer werd het gebouw ontruimd.

Een ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse maar niemand hoefde overgebracht te worden naar het ziekenhuis. Negentien bewoners stonden tijdelijk op straat en zijn naar de brandweerkazerne gebracht om op te warmen. Nadat het appartementencomplex geventileerd was konden de bewoners weer terug naar hun appartement.

