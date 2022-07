Inspiratiekaart laat zien wat Smallingerland te bieden heeft

za 23 juli 2022 10.57 uur

DRACHTEN - Met de Inspiratiekaart Smallingerland is het eerste product beschikbaar van het nieuwe Platform Gastvrij Smallingerland. Met de kaart moet de gemeente in de spotlight gezet worden als het gaat om toeristische trekkers.

Tijdens een bijeenkomst voor ondernemers in de Sluisfabriek van afgelopen maart werd het bestuur van het nieuwe Platform Gastvrij Smallingerland gepresenteerd. Men is gelijk aan de slag gegaan waarbij de inspiratiekaart een eerste product is geworden. De kaart werd deze week huis-aan-huis bezorgd.

Ontdek je eigen regio

De toeristisch ondernemers in de gemeente weten als geen ander wat Smallingerland zo aantrekkelijk maakt. De diversiteit in het landschap zorgt voor verschillende activiteiten in iedere hoek van de gemeente. Tijd om al die kennis in een kaart te verwerken. Niet alleen voor onze bezoekers en toeristen, maar juist voor de inwoners van de gemeente. Aan de hand van de kaart wordt eenieder uitgedaagd om naar buiten te gaan en het gebied vlak bij huis te ontdekken.

Uit handen van de voorzitter van het Platform Gastvrij Smallingerland mocht Sipke Hoekstra, wethouder Recreatie en Toerisme, ook de kaart ontvangen. Hoekstra is blij met dit eerste product van het Platform en hoopt samen met net nieuwe bestuur op een stevige en productieve samenwerking.

Bij het VVV Drachten aan de Zuiderbuurt 27 zijn ook kaarten af te halen, zolang de voorraad strekt.