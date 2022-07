Surhuisterveen pakt groots uit in 40e Profronde

do 21 juli 2022 13.55 uur

SURHUISTERVEEN - Met Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen, Taco van der Hoorn en Martijn Tusveld maakt het Wielercomité nieuwe namen bekend van wielrenners die van start gaan in de 40e Profronde van Surhuisterveen. De organisatie werkt verder aan een groots deelnemersveld. Of de winnaar van de gele trui ook naar De Kolk komt (Jonas Vingegaard of Tadej Pogacar) blijft nog de vraag.

Eerder werd al bekend dat Fabio Jakobsen, de winnaar van vorig jaar, Bauke Mollema en Koen Bouwman op 26 juli naar Surhuisterveen komen. Dit betekent dat een strijd tussen de topsprinters Jakobsen en Groenewegen op De Kolk iets is om naar uit te kijken.

Na etappewinst plus het dragen van de roze leiderstrui kende Van der Poel een flitsende start in de Giro d’ Italia. Met diverse aanvallen in meerdere etappes gaf de renner van Alpecin-Deceuninck kleur aan de Giro. Van der Poel is één van de meest bekende renners van Nederland met een geweldig palmares. Een publiekstrekker van formaat, die niet mag ontbreken in deze jubileumeditie.

Groenewegen boekte in de derde etappe voor zijn ploeg Bike Exchange een fraaie sprintzege in Sonderborg. Het was de vijfde ritzege in al zijn deelnames aan de Tour voor de Amsterdammer tot nu toe. Groenewegen maakt een sterke indruk in Frankrijk en probeerde zelfs woensdag op weg naar de bergetappe richting Peyragudes een ontsnapping op touw te zetten.

Taco van der Hoorn van Intermarché-Wanty Gobert heeft het tot een goed einde brengen van ontsnappingen tot kunst verheven en slaagt regelmatig in zijn missie. Zo won de in De Zilk opgegroeide hardrijder vorig jaar een etappe in de Giro. Het leek ook te lukken in de kasseienrit op weg naar Arenberg, maar in de laatste meters verstoorde Simon Clarke zijn feestje met enkele centimeters. Van der Hoorn is een smaakmaker en gaat ongetwijfeld de klinkers uit de straat rijden in Surhuisterveen.

Martijn Tusveld debuteert dit jaar in de Tour de France. De Utrechter verdedigt de kleuren van Team DSM en verlengde net zijn contract tot eind 2024. Tusveld zijn ambitie dit jaar is om alle drie de grote rondes te rijden. Met het volbrengen van de Giro en hopelijk de Tour kan de 28-jarige coureur er al twee afvinken.

Er lopen nog diverse lijntjes met Frankrijk om nog meer renners naar Surhuisterveen te halen. Of de gele trui drager ook naar Friesland komt, zal later bekend worden gemaakt.