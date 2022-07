Brand in bult takken geblust bij Oudega

wo 20 juli 2022 11.36 uur

OUDEGA - De brandweer moest woensdagochtend in actie komen voor een brand in een weiland aan de Skeane Heawei bij Oudega. Er stond een bult met takken in brand. Mensen op het water hadden de brand gezien en de brandweer gebeld.

De brandplek was zo'n 300 meter vanaf de weg en de brandweer heeft het vuur gedoofd. Omdat er weinig water in de omringende sloten stond, had de brandweer enige moeite om bluswater te organiseren. Met een babypomp kon er voldoende water opgepompt worden.

Er was sprake van twee plekken waar takken werden verband. In verband met de droogte is de verbranding hiervan verboden. Mede daarom is de politie ook ter plaatse gekomen om eventueel een onderzoek op te starten.

