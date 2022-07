Veel rook bij keukenbrand in Drachten

di 19 juli 2022 20.39 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd dinsdagavond opgeroepen voor een keukenbrand aan Het Noord in Drachten. Uit het gebouw kwam korte tijd veel rook. De brandweerlieden hebben een binnenaanval uitgevoerd om de brand onder controle te krijgen.

In de keuken lagen doeken waarmee hout was ingesmeerd. Deze doeken waren vermoedelijk door de gebruikte middelen gaan branden. Een ambulance is ter plaatse gekomen om een van de bewoners te onderzoeken. Die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Nadat de brand onder controle was heeft de brandweer de woning geventileerd.

