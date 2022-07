Natuurbrandrisico opgeschaald naar 'extra alert’

ma 18 juli 2022 13.35 uur

DRACHTEN - Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is groter. Het natuurbrandrisico is in Friesland opgeschaald naar 'extra alert’ (fase 2). Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Wat betekent dit voor u?