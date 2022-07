Fruitplukdag voor kinderen bij zorgboerderij

ma 18 juli 2022 09.35 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op vrijdag 22 juli organiseert Zorgboerderij It Fallaet aan de Fallaetswei in Drachtstercompagnie een Fruitplukdag voor kinderen. Tussen 10.00 en 15.00 uur is de Fruittuin van It Fallaet geopend voor bezoekers en kan iedereen, jong en oud, komen kijken, proeven, maken en natuurlijk meedoen.

In de Fruittuin van Zorgboerderij It Fallaet groeien allerlei biologische fruitbomen en -planten. Met het prachtige weer van de afgelopen tijd zijn de gewassen flink in bloei komen te staan. Tijdens de Fruitplukdag kunnen kinderen alle verschillende soorten fruit plukken; van aardbeien tot blauwe bessen en van bramen tot pruimen.

Het geplukte fruit kan verwerkt worden tot jam, zodat kinderen, ouders of opa’s en oma’s kunnen genieten van zelfgemaakte wafels versierd met vers fruit. Naast het plukken van fruit zijn er spelletjes te doen en mogen de kinderen in de weilanden om met de dieren te knuffelen.

Bernard en Ria Roosendaal, eigenaren van de zorgboerderij, hadden in het verleden al een biologische slagerij. Hierop volgde een moestuin, waarin nu nog steeds biologische groenten verbouwd worden, en om het plaatje af te maken openden zij in 2019 de Fruittuin van It Fallaet. Dit past binnen de duurzame levensstijl die op de zorgboerderij wordt doorgevoerd.

Binnen de Fruittuin kunnen deelnemers verschillende leerlijnen volgen en vinden er geregeld themadagen plaats. Zo werden er dit seizoen al een appelplukdag voor kinderen georganiseerd, een zelfplukdag voor thee en een fiets- en wandeltocht. Op deze manier probeert Zorgboerderij It Fallaet bewoners en deelnemers van binnen en bezoekers van buiten met elkaar te verbinden.

Meedoen aan de Fruitplukdag voor kinderen van Zorgboerderij It Fallaet kost € 5,00 per kind (t/m 12 jaar). Volwassenen betalen alleen een vergoeding voor koffie of thee.