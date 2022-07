Ruim 800 bezoekers op Boartersdei Nij Beets

za 16 juli 2022 23.06 uur

NIJ BEETS - Wetterwille, oftewel genieten van de buitenlucht en het water, met lekker tobbe dansen in het water of buik glijden voor de

daredevils. Het kon vandaag voor kinderen op de Boartersdei van openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets.



Maar men kon ook doeken en bamboe een eigen tent maken en brood te bakken boven een kampvuur.



Aan eten, drinken en snoepen is was ook gedacht. Er waren poffertjes, limonade en ander lekkers. Volwassenen konden, onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers, genieten van hun kinderen in een ouderwetse zweefmolen.

