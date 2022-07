Bromfietser in botsing met auto in Houtigehage

vr 15 juli 2022 17.05 uur

HOUTIGEHAGE - Een bromfietser is vrijdagmiddag in botsing gekomen met een auto in Houtigehage. Het ongeval vond plaats op de kruising van de Skoallewyk met de Wytse Peetswei.

De politie en een ambulance werden even na 16.30 uur opgeroepen voor het ongeval. Het slachtoffer is direct opgevangen door het ambulancepersoneel. Hij is onderzocht maar kwam met de schrik vrij. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De oorzaak van de aanrijding is onbekend. De automobilist kwam vanaf de Skoallewyk en de bromfietser zou over de Wytse Peetswei in noordelijke richting hebben gereden. De bromfietser raakte de auto aan de achterzijde.

