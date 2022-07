Twee Friezen kanshebber 'Mooiste truck van Nederland'

vr 15 juli 2022 12.45 uur

DRACHTEN - Twee Friese chauffeurs maken kans op de eretitel 'Mooiste Truck van Nederland'. Jelmer Remerie uit Gorredijk (in dienst bij Wubben Noord) doet mee in de categorie 'bulk en tanktransport' en de Scania van Gerard Riemersma uit Surhuisterveen in de categorie 'gesloten vervoer'.

Prominent plek

Er zijn in totaal 24 finalisten voor de verkiezing welke zijn gekozen door de lezers van het organiserende tijdschrift Truckstar. De vrachtwagens zijn verdeeld over acht categorieën, zoals gekoeld vervoer, speciale voertuigen en zeecontainertransport. In elke categorie kozen de lezers drie trucks. De 24 genomineerde vrachtwagens krijgen een prominente plek op het festivalterrein.

2300

Een vakjury bepaalt tijdens het festivalweekend (eind juli) welke truck de mooiste wordt. Tijdens het festival staat het TT Circuit van Assen vol met ruim 2.300 vrachtwagens. Daarmee is het Truckstar Festival naar eigen zeggen het grootste transportevenement in Europa.

Livestream

Kun je niet fysiek aanwezig zijn dan is de uitreiking te volgen via een livestream op de Facebookpagina van Truckstar (van 10.00 tot 10.45 uur de prijsuitreiking per categorie en van 11.45 tot 12.45 uur de ereronde en de bekendmaking van de grote winnaar).

FOTONIEUWS

