Burgemeester Ellen van Selm ruilt Opsterland in voor Purmerend

do 14 juli 2022 22.21 uur

BEETSTERZWAAG - Burgemeester Ellen van Selm (D66) van de gemeente Opsterland verlaat de gemeente. Zij wordt in september burgemeester van Purmerend. De gemeente Purmerend is ongeveer 3 keer groter dan de gemeente Opsterland.

De gemeenteraad van Purmerend droeg mevrouw Van Selm donderdagavond voor als nieuwe burgemeester.

Afscheid

Ellen van Selm: "Ik voel nu al dat ik moeite zal hebben met het afscheid van Opsterland, want ik heb hier heel fijne jaren gehad. Deze mogelijkheid deed zich voor in een gemeente waar na de fusie tussen Purmerend en Beemster stad en platteland samenkomen. Ik ben daarom zeer vereerd dat de gemeenteraad van Purmerend mij als nieuwe burgemeester voordraagt."

De 58-jarige Ellen van Selm woont momenteel in Ureterp en ze is burgemeester van de gemeente Opsterland. Daarvoor was zij onder andere gemeenteraadslid in Lelystad en was ze werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur of bestuurder bij instellingen in Lelystad en omstreken. Van Selm is opgeleid als rurale sociologe aan de Wageningen Universiteit.

De voordracht van de gemeenteraad wordt verstuurd naar de Commissaris van de Koning in Noord-Holland. Het is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die daarna de benoeming voorbereidt. Op 22 september vindt de beëdiging plaats en heeft Purmerend een nieuwe burgemeester.