Vragen rond dubbelfunctie wethouder en statenlid

wo 13 juli 2022 14.40 uur

DRACHTEN - Wethouder Sipke Hoekstra van Smallingerland kan tot de eerstvolgende verkiezingen gewoon lid van de Provinciale Staten van Friesland blijven. Beide functies vergen de nodige tijd, maar hij en zijn VVD-fractie zien geen enkel probleem in de combinatie ervan.

VVD en ChristenUnie vroegen hem wethouder in het nieuwe college te worden. Als zodanig is hij dinsdag ook benoemd.

ELP'er Yntze de Vries kaartte de dubbelfunctie van Hoekstra dinsdagavond aan tijdens Het Debat in Smallingerland. Hij vond dat Hoekstra serieus moest heroverwegen of hij wel twee functies tegelijkertijd wil uitoefenen. PvdA-raadslid Anton Pieters plaatste vraagtekens bij kwesties, die bij behandeling in zowel de staten als gemeente eventueel conflicten kunnen opleveren.

VVD’er Marco Molhoek vertelde dat de benoeming van Hoekstra uitvoerig tijdens het coalitie-overleg in Smallingerland is besproken. Ook in de Staten is overleg geweest, net als met Hoekstra zelf. "We hebben er alle vertrouwen in. De nieuwe wethouder is een harde werker, hij is zeer integer en we verwachten dat het goed gaat."