SP Smallingerland hamert op groei tal huurwoningen

wo 13 juli 2022 14.20 uur

DRACHTEN - De Socialistische Partij in Smallingerland blijft hameren op de bouw van meer sociale huurwoningen in de gemeente. In het coalitieakkoord noemden de formerende partijen CDA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks en FNP een aantal van driehonderd huurwoningen.

Omgerekend is dat een percentage van 20 van het totaal van 1.500 nog te bouwen woningen in Smallingerland, berekende hij. Daarmee komt de gemeente niet aan het landelijk gemiddelde van 31 procent.

"We moeten scherp toezien dat de mens in onze gemeente weer voorop staat en niet ondersneeuwen onder bureaucratie", aldus SP'er Jamal al Sari. Namens de coalitie liet VVD'er Marco Molhoek weten dat de bouw van sociale huurwoningen een taak van de gemeente is. "Ik zou niet weten wat wij moeten doen om mensen aan een huurwoning van 400 euro per maand te helpen."