D66 Smallingerland: 'Meer aandacht voor LHTBI'

wo 13 juli 2022 13.45 uur

DRACHTEN - "Een tegenvaller" noemt D66-raadslid Roy Postma het ontbreken van een hoofdstuk in het coalitieakkoord van Smallingerland over de LHBTI-gemeenschap. Hij had graag gezien dat er in de afspraken voor de nieuwe raadsperiode ook specifiek aandacht was voor onder andere transgenders, lesbische, homoseksuele en biseksuele inwoners van de gemeente. Eerder was dat wel het geval. "Met geen woord wordt er over gerept", aldus Postma, die alweer een poosje geleden met zijn man in het huwelijk trad.

Namens de coalitiepartijen verduidelijkte Lucienne Meinsma van GroenLinks dat de LHBTI-gemeenschap niet apart wordt genoemd. "In het akkoord spreken we over een inclusieve samenleving en daar zit iedereen bij in. We besteden er zeker aandacht aan."

Roy Postma had verwacht dat GroenLinks in het coalitieakkoord meer aandacht voor het onderwerp zou hebben gevraagd. Liefst had hij ook toezeggingen over steun aan organisaties als Tûmba in Leeuwarden en COC Friesland gezien. "Ik mis een aantal stappen in het akkoord. We spreken wel over 'inclusief' en 'samen', maar we moeten wel aanpakken."