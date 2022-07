Afrit A7 dicht vanwege brand in bult gedroogd gras

za 09 juli 2022 17.03 uur

TIJNJE - Vanwege brand is de afrit van de A7 richting Tijnje en Gorredijk zaterdagmiddag en -avond afgesloten geweest. Verkeer wat vanaf Groningen kwam moest tijdelijk omrijden. Een bult gedroogd gras stond over de lengte van zo'n 75 meter in brand. Dit zorgde voor rookontwikkeling wat over de A7 trok.

De brandweer van Gorredijk heeft - met behulp van een mobiele kraan - het gedroogde gras geblust. Ook is een waterwagen ter plaatse geweest om de brandweerlieden van voldoende bluswater te voorzien. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Mogelijk is de bult in brand gestoken.

