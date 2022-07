Friese overheden gaan samen ondermijning aanpakken

do 07 juli 2022 18.25 uur

DRACHTEN - Friese overheden gaan samen ondermijnende criminaliteit aanpakken. Onderling gaan de overheden meer expertise en beleid afstemmen en de eigen organisaties weerbaarder maken tegen invloed van criminelen. Ook zetten ze in op toezicht en handhaving. Het doel is om te komen tot een eenduidige en effectieve aanpak. Burgemeesters van 18 Friese gemeenten, de dijkgraaf van Wetterskip Fryslân en de commissaris van de Koning hebben dinsdagavond in het provinciehuis in Leeuwarden de intentieverklaring Friese Norm ondertekend.

Criminele activiteiten

Burgemeester Brouwer van Achtkarspelen en Waanders van Waadhoeke zijn de bestuurlijke aanjagers van De Friese Norm. Bestrijding van criminele activiteiten is een opdracht voor alle overheden, niet alleen politie en OM. Burgemeester Brouwer: “En dat dogge wy mei syn allen, as ien oerheid, tegearre oparbeidsje. Ús mienskip en de minsken fan ús moaie provinsje meie dat ek fan ús ferwachtsje.”

Diensten uit bovenwereld

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit bestaat uit veel soorten criminaliteit en activiteiten die daarmee samenhangen. Daarbij maken criminelen gebruik van diensten uit de bovenwereld, ook van overheden. Criminelen richten bedrijven op, huren en kopen panden en hebben daar vergunningen voor nodig. Ze kloppen aan bij overheden, makelaars, administratiekantoren en notarissen en schuwen beïnvloeding en onderdrukking niet.